Фракция БПП еще не обсуждала идею референдума по изменениям в Конституцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кононенко сказал в комментарии журналистам.

“Это новая информация. Мы этот вопрос не обсуждали на фракции. Безусловно, будем обсуждать”, - сказал депутат и добавил, что это очень важный вопрос.

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По словам Кононенко, “есть полномочия парламента, и есть вопрос изменений в Конституцию относительно 300 голосов, и я считаю, что это функция парламента”.

Как сообщал УНИАН, 24 января премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что выступает за проведение референдума по вопросу изменений в Конституцию.

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