Глава КРУ говорит, что Партия регионов отбеливает своих людей

Руководитель Главного Контрольно-ревизионного управления Николай СИВУЛЬСКИЙ считает, что заявление народного депутата от Партии регионов Елены ЛУКАШ о намерении обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело за клевету в отношении него и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО является политической акцией для “отбеливания” своих членов.

Об этом Н.СИВУЛЬСКИЙ заявил в интервью УНИАН.

“Это сугубо политическая акция со стороны Партии регионов, которая решила отбелить своих членов”, - заявил Н.СИВУЛЬСКИЙ, комментируя заявление Е.ЛУКАШ, распространенное пресс-службой Партии регионов в ответ на обнародование фактов нарушений, выявленных КРУ в работе предприятий – государственных монополистов в 2006-2007 годах.

Он отметил, что КРУ, согласно закону об этом учреждении, обязано в случаях выявления злоупотреблений и нарушений действующего законодательства передавать материалы ревизий правоохранительным органам и сообщать об этом в государственные органы.

“Кабмин - государственный орган? Я ему и сообщил. И по решению правительства выступил на пресс-конференции… Какие претензии у госпожи ЛУКАШ могут быть? Она что, знает, что там никаких нарушений не было, она что, знакомилась с материалами? Как можно такое писать? Это политическая акция”, - заявил Н.СИВУЛЬСКИЙ.

Он также отметил, что, называя фамилии Юрия БОЙКО, Андрея ДЕРКАЧА, Николая РУДЬКОВСЬКОГО, не обвинял их, а только сообщал о нарушениях, к которым имели отношение бывшие должностные лица.

“Это все задокументировано – это не сообщение о преступлении, а сообщение о нарушениях. Здесь передергивание идет специально”, – заявил он.

К тому же, отметил Н.СИВУЛЬСКИЙ, есть материалы, которые подтверждают причастность конкретных должностных лиц к нарушениям. “Есть соответствующие материалы, причем по БОЙКО персонально, по РУДЬКОВСКОМУ персонально, где они принимали решение... Где БОЙКО брал ручку и подписывал договоры, не имея на это полномочий, потому что законодательством предусмотрено, что установление транзитной ставки - это компетенция исключительно правительства... Есть полномочия у БОЙКО как руководителя НАК “Нафтогаз Украины” подписывать соглашения и устанавливать там транзитную ставку? Нет. Он должен руководствоваться решениями правительства и только отражать в договорах ту транзитную ставку, которая определена в межправительственном протоколе. Он этого не сделал. Мы обратились в Кабмин с вопросом: а БОЙКО имел полномочия, чтобы подписывать это? Ответ: нет, он действовал тогда только как руководитель НАК”, - отметил Н.СИВУЛЬСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Н.СИВУЛЬСКИЙ назвал чиновников, которые, согласно заключению ведомства, ответственны за финансовые нарушения, допущенные государственными монополиями во второй половине 2006 года, а также в 2007 году. В частности, за нарушения, выявленные в НАК «Нафтогаз Украины» (2,2 млрд. грн.), ответ должны понести бывший министр топлива и энергетики, председатель НАК Юрий БОЙКО и его помощник Виктор ВОРОНИН. Ответственным за нарушение в компании НАЭК «Энергоатом» (3,6 млрд. грн.) Н.СИВУЛЬСКИЙ назвал экс-руководителя НАЭК, а в настоящее время народного депутата от Партии регионов Андрея ДЕРКАЧА, за нарушения в угольной отрасли (2,4 млрд. грн.) – экс-министра «Углепрома» Сергея ТУЛУБА, за злоупотребления со стороны "Укрзализницы" (2 млрд. грн.) – экс-министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО и руководителя ведомства Владимира КОЗАКА.

При этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство направило все акты проверок Контрольно-ревизионного управления в Генеральную прокуратуру. «И я лично беру под контроль действия Генеральной прокуратуры по возбуждению уголовных дел и реагированию Генеральной прокуратуры на эти колоссальные преступления. Партия регионов без денег из власти не ушла, и 10,2 млрд. грн. - это то, что прихватили их чиновники», - объяснила она.

19 июня пресс-служба Партии регионов распространила заявление народного депутата Е.ЛУКАШ о намерении ПР обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО и руководителя Главного Контрольно-ревизионного управления Н.СИВУЛЬСКОГО за клевету в адрес бывших чиновников - членов партии.