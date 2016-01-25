В БПП рассказали, когда нардепы смогут рассмотреть конституционные изменения в части децентрализации
Верховная Рада должна принимать изменения в Конституцию в части децентрализации только после разъяснения Конституционного Суда по представлению депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.
Он напомнил, что в Конституционный Суд поступило представление 51 народного депутата по поводу разъяснения термина, что означают слова «следующая очередная сессия» парламента.
“Необходимо дождаться решения Конституционного Суда с тем, чтобы в дальнейшем исключить любые политические спекуляции относительно конституционности или неконституционности принятых изменений в Конституцию относительно децентрализации”, - сказал депутат.
Народный депутат также выразил мнение относительно кадровых изменений в правительстве.
"Продолжается обсуждение кадровых ротаций. Сейчас я говорю о нашей фракции. Обсуждаются кандидатуры Ковальчука на должность первого вице-премьер министра, Рябикина – на должность Министра инфраструктуры", – сообщил Кононенко.
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ак сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации.
Согласно регламенту ВР, парламент принимает соответствующий законопроект в первом чтении как минимум 226 голосами. На следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов народных депутатов.
9 декабря в Комитете ВР по вопросам правовой политики и правосудия отметили, что в случае, если до конца текущей сессии (2 февраля) конституционный законопроект о децентрализации не будет рассмотрен, то он будет считаться отклоненным.
В то же время 19 января 2016 г. в Конституционный Суд поступило представление 51 народного депутата (главным образом из фракций «БПП» и «Народный фронт») об официальном толковании положения статьи 155 Конституции «на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины» в контексте принятия изменений в Основной Закон в части децентрализации.
Депутаты просят КС разъяснить: речь идет о следующей по номеру сессии парламента или же «имеется в виду любая другая следующая сессия Верховной Рады».
23 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Верховной Раде есть 300 голосов для принятия изменений в Конституцию относительно децентрализации, и они могут быть приняты на следующей сессии парламента в первом полугодии 2016 года.