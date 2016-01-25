В БПП рассказали, когда нардепы смогут рассмотреть конституционные изменения в части децентрализации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.

Он напомнил, что в Конституционный Суд поступило представление 51 народного депутата по поводу разъяснения термина, что означают слова «следующая очередная сессия» парламента.

“Необходимо дождаться решения Конституционного Суда с тем, чтобы в дальнейшем исключить любые политические спекуляции относительно конституционности или неконституционности принятых изменений в Конституцию относительно децентрализации”, - сказал депутат.

Народный депутат также выразил мнение относительно кадровых изменений в правительстве.

"Продолжается обсуждение кадровых ротаций. Сейчас я говорю о нашей фракции. Обсуждаются кандидатуры Ковальчука на должность первого вице-премьер министра, Рябикина – на должность Министра инфраструктуры", – сообщил Кононенко.

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ак сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации.

Согласно регламенту ВР, парламент принимает соответствующий законопроект в первом чтении как минимум 226 голосами. На следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов народных депутатов.

9 декабря в Комитете ВР по вопросам правовой политики и правосудия отметили, что в случае, если до конца текущей сессии (2 февраля) конституционный законопроект о децентрализации не будет рассмотрен, то он будет считаться отклоненным.

В то же время 19 января 2016 г. в Конституционный Суд поступило представление 51 народного депутата (главным образом из фракций «БПП» и «Народный фронт») об официальном толковании положения статьи 155 Конституции «на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины» в контексте принятия изменений в Основной Закон в части децентрализации.

Депутаты просят КС разъяснить: речь идет о следующей по номеру сессии парламента или же «имеется в виду любая другая следующая сессия Верховной Рады».

23 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Верховной Раде есть 300 голосов для принятия изменений в Конституцию относительно децентрализации, и они могут быть приняты на следующей сессии парламента в первом полугодии 2016 года.