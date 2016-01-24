Порошенко рассказал о пользе от децентрализации

Об этом он сообщил сегодня в интервью украинским телеканалам.

«Децентрализация – это не столько и не только о Минских соглашениях, децентрализация – это одна из ключевых реформ в стране, и не все понимают важность, судьбоносность этой реформы», - считает президент.

По его словам, реформа децентрализации заключается в более эффективном использовании бюджетных денег, которые уже переданы местным бюджетам.

«На 40% бюджеты возросли, и люди имеют право знать, насколько эффективно они используются. Первые шаги, которые были сделаны, – это строительство дорог... впервые начали строить нормальные, качественные дороги по нормальной цене – это совершенно очевидная и необходимая вещь для Украины, поэтому я ни в коем случае не дам отменить голосование по изменениям в Конституцию (в части децентрализации - УНИАН)», - заявил Порошенко.

«Хочу подчеркнуть, что я уверен в украинском парламенте, я уверен в разуме украинских парламентариев. Я уверен, что те технологии, которые сегодня используются для того, чтобы сорвать этот процесс, они не пройдут, и тому, кто хочет порулить или возложить на Украину ответственность за срыв Минских договоренностей, я это просто не дам сделать», - добавил президент.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации.

Согласно регламенту ВР, парламент принимает соответствующий законопроект в первом чтении, минимум, 226 голосами. На следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов народных депутатов.

9 декабря в Комитете ВР по вопросам правовой политики и правосудия отметили, что, если до конца текущей сессии (2 февраля) конституционный законопроект о децентрализации не будет рассмотрен, он будет считаться отклоненным.

В то же время 19 января 2016 г. в Конституционный Суд поступило представление 51 народного депутата (преимущественно из фракций «БПП» и «Народный фронт») относительно официального разъяснения положения статьи 155 Конституции «на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины» в контексте принятия изменений в Основной Закон в части децентрализации.

Депутаты просят КС разъяснить: речь идет о следующей по номеру сессии парламента или же «имеется в виду любая другая следующая сессия Верховной Рады».

23 января Порошенко заявил, что в Верховной Раде есть 300 голосов для принятия изменений в Конституцию относительно децентрализации, и они могут быть приняты на следующей сессии парламента в первом полугодии 2016 года.