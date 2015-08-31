Окончательное закрепление изменений в Конституцию будет зависеть от ситуации на Донбассе – Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что принятие законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации во втором чтении будет зависеть от ситуации на Донбассе и выполнения Россией Минских соглашений.
Об этом он заявил в своем обращении по поводу сегодняшних беспорядков возле здания Верховной Рады, передает корреспондент УНИАН.
Говоря о сегодняшнем голосовании в ВР за предварительное одобрение изменений в Конституцию в части децентрализации, Порошенко отметил, что оно не является окончательным, но оно "даст огромное поле для маневра украинской дипломатии".
"А финальное решение - в конце года, когда надо будет 300 голосов, уверяю вас, дорогие соотечественники, будет зависеть от того, как в течение этих нескольких месяцев будет развиваться ситуация на Донбассе. И насколько Россия будет выполнять Минские соглашения", - сказал президент.
Он в очередной раз отметил, что проект изменений в Конституцию не предусматривает особого статуса для Донбасса.
Среди прочего, президент отметил, что изменения в Конституцию "означают не потерю территории, а дают шанс политико-дипломатическим путем урегулировать, обеспечить возвращения под суверенитет Украины оккупированной территории".
Читайте такжеПрезидент считает "очевидным", кому на руку играют "псевдопатриоты"
"Мы обязательно победим, комбинируя укрепление обороноспособности государства с политико-дипломатическими усилиями", - подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНИАН, 31 августа Верховная Рада на своем внеочередном заседании одобрила в первом чтении президентский законопроект относительно внесения изменений в Конституцию в части децентрализации.
"За" проголосовали 265 народных депутатов.