В БПП считают, что кризис на Донбассе "решит украинская армия"

Об этом, как сообщает пресс-служба БПП, он заявил в эфире телеканала NewsOne.

«По моему глубокому убеждению, кризис на Донбассе решит украинская армия, поскольку это не внутренний конфликт – это вооруженная агрессия Российской Федерации на суверенную украинскую территорию», – заявил Винник.

По его мнению, Минские договоренности пришлось заключать из-за того, что в Украине нет мощной армии.

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«Удачная внешняя политика невозможна без мощной армии, поэтому мы не имеем мощных побед на дипломатическом фронте, поэтому мы имеем Минские договоренности, а не соглашения. Но у нас нет еще и юридического факта, мы базируемся только на политической и дипломатической платформе, которые очень удачно используем», - сказал депутат.

Он также призвал надеяться на то, что Украина перестроит свою армию.

«Санкции уже почти уничтожили экономику России. Давайте надеяться, что за это время Украина удачно перестроит свою армию. Тогда у нас появятся победы на дипломатических фронтах и у нас будут переговорные рычаги, которые мы сможем использовать в полном объеме», – отметил Винник.

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