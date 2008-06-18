Литвин: досрочные выборы будут в ноябре

Лидер парламентской фракции своего имени Владимир ЛИТВИН считает, что досрочные парламентские выборы неизбежны.

Об этом В.ЛИТВИН заявил в интервью газете «Блик».

По мнению политика, досрочные выборы народных депутатов в Верховную Раду, если состоятся, то в ноябре.

«При таком развитии событий они (выборы – УНИАН) неизбежны. Хотя это очень опасно для страны. Досрочные выборы будут означать то, что свою неспособность договориться политики перекладывают на людей», - отметил В.ЛИТВИН.

Говоря о конкретных причинах назначения досрочных выборов, народный депутат подчеркнул, что «при желании причин для этого можно найти много».

«Если одна политическая сила, которая имеет влияние на то, чтобы выборы были объявлены, поймет, что время «Ч» наступило, то сразу же будут выборы», - подытожил В.ЛИТВИН.