Почему УНИАН зациклено на политике

Украинское независимое информационное агентство новостей (УНИАН) пытается всегда подавать как можно больше точек зрения ньюсмейкеров для того, чтобы пользователи информации имели возможность сделать самостоятельные выводы.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил главный редактор агентства Александр ХАРЧЕНКО.

“Мы пытаемся максимально быть объективными, подавать каждый раз все возможные точки зрения с тем, чтобы слушатель, читатель, зритель сам сделал вывод”, - сказал А.ХАРЧЕНКО.

Он отметил, что негосударственный статус позволяет агентству быть независимым от органов власти.

“Мы не являемся государственным агентством... Мы не уполномочены что-то заявлять от имени государства, и считаем это большим плюсом, потому что выбираем те новости, которые являются самыми актуальными для общества”, - сказал он, отметив, что ни один чиновник не может указывать УНИАН, как подавать ту или другую новость.

По словам главного редактора, писать об украинских политиках непросто, поскольку они очень радуются позитивной информации, но, в то же время, очень огорчаются от критических материалов.

А.ХАРЧЕНКО отметил, что, несмотря на то, что многие СМИ имеют свои службы новостей, но они не всегда могут направить своих корреспондентов на все важные для общества события.

По словам главного редактора, в УНИАН работают несколько десятков журналистов, они мобильно собирают информацию, которая затем поставляется в СМИ, а через них уже непосредственно к конечным пользователям – читателям, зрителям и слушателям.

А.ХАРЧЕНКО отметил, что журналисты агентства собирают не только общедоступную информацию с пресс-конференций и других официальных мероприятий, но и имеют “своих шпионов в разных ведомствах”.

Он также сообщил, что УНИАН производит ежесуточно 250-300 собственных новостей.

В свою очередь, заместитель главного редактора УНИАН Владимир ИЛЬЧЕНКО отметил, что с появлением Интернета за последнее десятилетие роль информагентств очень изменилась. По его словам, сейчас агентство работает не только для СМИ, но и непосредственно для читателей, поскольку около 10% информационных продуктов УНИАН можно читать в открытом доступе.

“Простой человек в сельском доме, который имеет Интернет, может зайти на сайт УНИАН и посмотреть, что делается в мире”, - сказал В.ИЛЬЧЕНКО, отметмв, что через всемирную сеть можно также в режиме реального времени просматривать пресс-конференции УНИАН.

В.ИЛЬЧЕНКО отметил, что журналисты УНИАН вынуждены преимущественно писать о событиях в Кабинете министров, Верховной Раде, Секретариате Президента и других органах власти.

“В Украине исторически сложилось, что именно политика больше всего интересует нашего потребителя. Наши люди следят за сериалами в ВР, и мы вынуждены оставаться зацикленными на политиках”, – сказал он.