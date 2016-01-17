Грызлов: Украина должна согласовать с боевиками поправки в Конституцию

Об этом он сказал в интервью изданию "Коммерсантъ".

"Сторон всего две: это Донбасс и Киев", - сказал Грызлов, комментируя предложение президента Украины Петра Порошенко создать новую "дорожную карту", согласно которой стороны возьмут на себя обязательства в конкретные сроки выполнить все пункты Минских соглашений.

Грызлов также добавил, что Украина должна согласовать с боевиками поправки в Конституцию.

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"Вопрос определения конкретных сроков выполнения пунктов комплекса мероприятий может получить поддержку в контактной группе. Однако важно помнить, что Украина до сих пор не согласовала с Донбассом и не приняла поправки к Конституции и законуоб Особом статусе, без которых невозможно будет в полной мере реализовывать другой пакет Минских соглашений", - заявил Грызлов.

Он отметил, что согласование законов с боевиками требуют договоренности в Минске.

"Согласно с Минским договоренностям, под которыми подписалась Украина, изменения в Конституцию Украины в части децентрализации, закон о выборах должны быть согласованы с Донбассом", - сказал Грызлов.

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Как сообщал УНИАН, бывший спикер Государственной думы Российской Федерации Борис Грызлов назначен полномочным представителем России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.