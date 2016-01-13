Австрия включила Украину в список приоритетных стран для оказания помощи
18:19, 13 января 2016Политика
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Австрия включила Украину в список приоритетных стран для оказания технической помощи.
Австрия решила оказать помощь Украине / motto.net.ua
Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил в "Твиттере".
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"Австрия включила Украину в список приоритетных стран, которые будут получать техпомощь. Специальная миссия МИД Австрии посетит Киев в феврале", - написал посол.
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