Австрия включила Украину в список приоритетных стран для оказания помощи

Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил в "Твиттере".

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"Австрия включила Украину в список приоритетных стран, которые будут получать техпомощь. Специальная миссия МИД Австрии посетит Киев в феврале", - написал посол.