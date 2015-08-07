Австрия завершила ратификацию ассоциации Украина-ЕС

13:55, 07 августа 2015
Политика
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Австрия завершила процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

/ Фото УНИАН

Об этом написал посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook.

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«Австрийскую ратификационную грамоту отправили в Брюссель. Австрия завершила процедуру ратификации Соглашения об ассоциации. Danke!», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины ожидают завершения ратификации соглашения всеми государствами Евросоюза до конца 2015 года.

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