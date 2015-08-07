Австрия завершила ратификацию ассоциации Украина-ЕС
13:55, 07 августа 2015Политика
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Австрия завершила процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
В Австрии ратифицировали соглашение об ассоциации Украина-ЕС / Фото УНИАН
Об этом написал посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook.
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«Австрийскую ратификационную грамоту отправили в Брюссель. Австрия завершила процедуру ратификации Соглашения об ассоциации. Danke!», - отметил он.
Австрийская ратификационная грамота отправлена в Брюссель. Австрия завершила процедуру ратификации Соглашения об ассоциации. Danke!
— olexander scherba (@olex_scherba) August 7, 2015
Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины ожидают завершения ратификации соглашения всеми государствами Евросоюза до конца 2015 года.
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