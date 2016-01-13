В Одессе правоохранители провели обыск в помещениях ОГА

Как сообщил УНИАН представитель Одесской ОГА, обыски проходили в департаменте финансов областной администрации.

Их проводили сотрудники полиции и прокуратуры, которые изъяли ряд документов.

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В пресс-службе прокуратуры Одесской области подтвердили факт осуществления следственных действий, в ходе которых правоохранители получили необходимую документацию из структурных подразделений областной администрации.

В ведомстве добавили, что прокуратура области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением), ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств) УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

«Сегодня, 13 января, в ходе следствия правоохранители получили документацию, которая может иметь существенное доказательное значение во время досудебного расследования», - акцентировали в пресс-службе.