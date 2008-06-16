Ющенко доволен дискуссией ЕС про украинские перспективы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высоко оценивает деятельность Межпарламентской ассамблеи Украины, Литвы и Польши.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня во время встречи с представителями парламентской ассамблеи Украины, Польши и Литвы в Киеве.

«Мы очень высоко ценим стратегический характер наших отношений и ту особую, уникальную роль парламентов, которую они играют в развитии этих отношений. Инициатива проведения парламентской ассамблеи в Украине является одним из шагов, который укрепляет наши отношения, наши стратегические цели», - сказал Президент в начале встречи.

Глава государства выразил ожидания, что межпарламентское сотрудничество Украины, Литвы и Польши будет способствовать более активной поддержке европейских устремлений Украины, в частности, со стороны Европейского парламента.

Он выразил удовлетворение теми предложениями, с которыми выступила Польша в Европейском Союзе относительно усиления отношений с восточными соседями ЕС. Президент также выразил надежду, что эти инициативы будут поддержаны Францией, которая будет председательствовать в Евросоюзе со второго полугодия.

«Мы чрезвычайно довольны той дискуссией, которая идет внутри Европейского Союза что касается украинских перспектив. Мы высоко ценим любые инициативы, которые приближают нас к нашей цели», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент напомнил, что позиция Украины заключается в том, чтобы в новом усиленном соглашении с ЕС было четко зафиксировано положение о перспективе полноправного членства Украины. Украинская сторона ожидает, что политическая часть этого соглашения будет согласована во время очередного саммита Украина - ЕС осенью этого года.

Во время встречи также был обсужден процесс имплементации Соглашения о правилах местного приграничного движения между Украиной и Польшей.

Во встрече приняли участие председатель Сейма Литовской Республики Чесловас ЮРШЕНАС, Маршалок Сената Республики Польша Богдар БОРУСЕВИЧ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Альгирдас КУМЖА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ.

С украинской стороны - Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша Александр МОЦИК и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Литовской Республике Игорь ПРОКОПЧУК.