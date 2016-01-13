Порошенко заявил о необходимости запуска международного механизма для деоккупации Крыма

Об этом он заявил на встрече с послами иностранных государств в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Порошенко отметил недопустимость откладывания Крымского вопроса и подчеркнул важность запуска международного механизма для деоккупации полуострова», - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, Порошенко отметил, что 2016 будет определяющим. В частности, президент поблагодарил иностранных дипломатов за поддержку их стран при избрании Украины непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

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"Это почетная, но сложная миссия для страны, которая столкнулась с агрессией постоянного члена Совбеза ООН. Мы будем нуждаться в вашей дальнейшей поддержке во время нашего членства, чтобы остановить насилие и убедиться, что агрессия не повторится в будущем", - обратился глава государства к присутствующим в зале представителям других государств.