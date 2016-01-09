Крымский парламент штурмовали десантники из Ульяновска в форме "Беркута" - СМИ

Через несколько месяцев после аннексии Крыма россияне официально признали, что не было никакой самообороны и народного ополчения – украинский полуостров захватывала российская армия без опознавательных знаков.

Команда InformNapalm.org подготовила очередное расследование, показывающее, как с помощью нехитрого маскарада с переодеваниями российские десантники создавали видимость внутреннего конфликта в Крыму.

Чем дальше от этих событий, тем больше появляется деталей всей этой крымской авантюры.

«Депутатов собирали ополченцы, чтобы загнать их в зал, чтобы они приняли (решение). Я был одним из командиров этих ополченцев и все видел изнутри собственными глазами…», - говорил про голосования в Крыму Гиркин-Стрелков.

Кроме переодетых «зеленых человечков», постоянно муссировалась тема местной самообороны, в которую вступали бывшие украинские силовики.

Однако ряды силовиков-предателей на поверку оказались сплошь из переодетых российских военных, отмечают в издании. Помните ставшего знаменитым российского десантника Николая Козлова, потерявшего ноги на Донбассе?

Как сообщала «Новая Газета», согласно данным военного комиссариата Озерска, 21-летний Николай Козлов, автомеханик по специальности, до июня 2013 года проходил срочную воинскую службу в войсковой части 73612 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр), с 1 августа 2013 года служил там же по контракту.

Первым боевым заданием Николая Козлова стал Крым. Сначала Николай «охранял новое правительство в форме молодых, неопознанных и вежливых людей, а потом в беркутовской форме». Теперь фотография Николая в украинской милицейской форме широко разошлась по Интернету. Многие предположили, что российские десантники под видом «Беркута» участвовали и в разгоне Майдана в феврале. Дядя российского десантника Сергей Козлов уверен, что фото было сделано в коридоре Верховного Совета, которое Николай, вероятно, под видом «беркутовца» и охранял.

С медалью «За возвращение Крыма» Коля вернулся в Ульяновск. Женился. И в августе оказался в Украине, где вскоре потерял ноги и вернулся домой инвалидом.

Ранение Николая вызвало совершенно разную реакцию членов его семьи. Дядя десантника Сергей Козлов, IT-специалист из Москвы, написал о ранении племянника на своей странице в Facebook: «Он теперь безногий инвалид до конца жизни. Крым наш теперь…», а отец, Всеволод Козлов, оценил действия сына как подвиг солдата.

«Молодежь глупая, везде фото выкладывает: из Украины, из Крыма…» – говорит Козлов.

И действительно, если провести разведку профилей российских десантников 31-й ОДШБр из Ульяновска, то сразу находятся и другие переодевавшиеся в украинский «Беркут» российские военные. Вот, например, российский десантник Алексей Иванов.

Присмотримся к деталям. Зеленая ковровая дорожка с золотистым узором кажется довольно знакомой. Она неоднократно попадала в кадр новостей о захвате крымского парламента и Совмина, встречалась в официальных новостях о назначениях и т.д.

На фото – тот же паркет, ковровая дорожка и рельеф потолка.

Таким образом, маскарад российских десантников из ульяновской 31-й бригады в Крыму, переодевавшихся в форму украинского «Беркута» – это лишь часть сценария навязывания идеи «гражданской войны», которая, в свою очередь, была организована Российской Федерацией. Продолжение сценария сейчас мы наблюдаем на Донбассе.