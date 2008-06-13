Мэра Алушты задержали по подозрению во взяточничестве

Мэр Алушты Владимир ЩЕРБИНА задержан по подозрению в совершении должностных преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

Помимо мэра Алушты были задержаны еще два алуштинских чиновника, но их имена и должности пока не уточняются. Все трое задержаны в связи с неоднократным получением взяток в особо крупных размерах.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что это далеко не последние задержания в Алуштинском городском совете.

Чиновники были задержаны сегодня днем в ходе совместной операции Генеральной прокуратуры и милиции.