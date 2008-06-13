Ехануров говорит, что Украина уважает Германию, но и в НАТО хочет

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ и Федеральный министр обороны Германии Франц Йозеф ЮНГ обсудили перспективы поддержки Украины в сфере евроатлантической интеграции.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, двусторонняя встреча министров состоялась 12 июня в Брюсселе в рамках заседания Североатлантического Совета по странам-контрибуторам операции КФОР.

По словам министра обороны Украины, крайне важным политическим вопросом является присоединение Украины к Плану действий по членству в Альянсе.

“Мы с уважением относимся к позиции Правительства ФРГ по этому вопросу, но нужно двигаться вперед и параллельно решать все проблемные вопросы Украины, которые касаются, в частности, и информирования украинской общественности о НАТО. Наш стратегический и цивилизационный выбор связан с присоединением к НАТО и ЕС”, – отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

Он также выразил надежду на существенную поддержку Германией намерений Украины по присоединению к ПДЧ.

Также министры в ходе встречи обсудили усиление военно-технического сотрудничества в области производства самолетов Ан-70.

“Считаю, что наши ведомства могут стать инициаторами проведения совещания на базе АНТК имени Антонова с привлечением предприятий Германии, заинтересованных в производстве самолета Ан-70”, - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

По словам министра обороны Украины, это же касается модернизации и производства вертолетов.

“Мы уже ведем работы по модернизации своих вертолетов и присоединились к франко-британской вертолетной инициативе. Мы заинтересованы в развитии производства и размещения крупноузловой сборки вертолетов, например, Еврокоптер, на предприятиях Украины”, - отметил он.

С целью последующей проработки этого вопроса Ю.ЕХАНУРОВ также выступил с инициативой проведения соответствующего совещания.

Отдельным направлением сотрудничества в разговоре со своим немецким коллегой глава украинского оборонного ведомства назвал построение корвета. Ввиду того, что к этой работе планируется привлечь отдельные немецкие предприятия, он высказался за подготовку и проведение под руководством Министерства обороны Украины встречи украинских и немецких производителей и обсуждения конкретных вопросов по сотрудничеству.