Партия регионов не поддержит императивный мандат

Партия регионов заявляет, что не поддерживает идею императивного мандата.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Партии регионов, переданном агентству УНИАН.

“Регионалы” подчеркнули, что это их принципиальная позиция.

По словам авторов заявления, Партия регионов и в дальнейшем будет “отстаивать принятые во всем мире демократические нормы, согласно которым императивный мандат принадлежит к архаическим подходам, не приемлемым для государств, которые уважают права и свободы человека”.

Также в заявлении отмечается, что Партия регионов не имеет никакого “отношения к развалу коалиции, которая распалась из-за существенных внутренних конфликтов, из-за несогласия отдельных депутатов-членов коалиции с политикой популизма, с непрофессионализмом и безответственностью правительства”.

“Мы с пониманием относимся к сложившейся ситуации и готовы принимать максимально активное участие в объединении Украины” – подчеркнули авторы заявления.