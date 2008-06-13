60 тысяч призывников объявлены в розыск из-за Тимошенко?

Около 60 тыс. призывников объявлены в розыск, на 3 тыс. из них планируют завести уголовные дела по результатам весеннего призыва.

Об этом сообщили "Газете 24" в парламентском комитете по вопросам нацбезопасности и обороны.

Причиной массового уклонения от службы в армии депутаты считают обещания Юлии Тимошенко об отмене призыва с 1 января 2008 года.

Мнение депутатов поддерживают и представители Вооруженных сил.

"Количество тех, кто так или иначе уклоняется от службы в армии, связано с преобразованиями в Вооруженных силах, в том числе и с политическими обещаниями скорого перехода на контракт", - заявил заместитель военного комиссара Донецкой области Юрий Христенко.

"Однако действующий закон о воинской обязанности предусматривает привлечение к ответственности тех, кто злостно уклоняется от несения службы", - отметил он.

В Минобороны также раскритиковали заявления политиков об отмене призыва.

"Никто не хочет быть последним призывником в Украине. И хотя призывного ресурса нам хватает, необдуманные заявления некоторых политиков привели к резкому увеличению тех, кто попал в поле зрения милиции", - отметил начальник пресс-службы Министерства обороны Игорь Халявинский.

Как заявил "24" заместитель начальника департамента по связям с общественностью МВД Ярослав Мазуркевич, за уклонение от призыва на срочную воинскую службу Уголовный кодекс предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

Украинская правда