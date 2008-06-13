Игоря Бакая засветила жена на сайте "Одноклассники.ру" (фото)
10:50, 13 июня 2008Политика
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Наталия выложила 40 снимков
Третья жена экс-председателя Госуправления делами администрации Президента Игоря Бакая, объявленного в свое время в международный розыск, Наталия Бакай (в девичестве Козицкая) выложила сорок фотографий себя, любимой, и своего благоверного на сайте "Одноклассники.ру"
Экс-председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" и бывший завхоз Леонида Кучмы, Бакай и дальше забавляется рыбной ловлей.
Певица Наталия Бакай похвасталась одноклассникам, а заодно и всему миру, своей семьей и домом.
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