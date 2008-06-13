Украина не присоединится к ПДЧ ни в этом году, ни в следующем?

Пессимистические мнения экспертов относительно перспектив присоединения Украины к плану действий относительно членства в НАТО звучали на международной конференции, которая состоялась накануне в Киеве.

Президент Центра европейских и трансатлантических студий Алексей Коломиец говорит, что пока у Украины нет присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО, как в декабре на заседании Североатлантического совета, так и на юбилейном саммите Альянса в 2009 году. «Украина не выполняет те задания, которые взяла на себя. Фактически заблокированы любые процессы, чтобы в декабре показать коллегам из НАТО хоть какие-то позитивные результаты робот. Перекладывание украинских проблем на плечи членов альянса приносит вред. Это уже видно», - констатирует Коломиец. Не все так плохо в Украине, отметил эксперт Пражского института студий безопасности Иржи Шнайдер: «Здесь развивается демократия, хорошее управление, отсутствие больших территориальных конфликтов. Это все НАТО учитывает. В то же время остаются нерешенными вопросы с Черноморским флотом России», - отмечает эксперт и добавляет, что трансформации внутри НАТО - необратимы.

Немецкая волна