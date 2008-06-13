The Economist заказал Тимошенко статью об Украине и ее роли в Европе

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО получила приглашение подготовить статью для международного журнала The Economist, в частности, для его специального выпуска «Мир в 2009 году».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ на пресс-конференции в Кабинете министров.

Г.НЕМЫРЯ сообщил, что тема статьи - «Украина и ее роль в Европе».

«Этот специальный выпуск является ежегодным изданием журнала The Economist. Он распространяется в 100 странах мира на 20 языках. Только англоязычная аудитория составляет около 1 млн. читателей», - сказал вице-премьер.

Г.НЕМЫРЯ напомнил, что в аналогичном специальном выпуске журнала в 2008 году были опубликованы статьи Президента Франции Николя САРКОЗИ, генерального секретаря ООН ПАН Ги Муна, спикера Палаты представителей США, а также мэра Нью-Йорка Майкла БЛУМБЕРГА и президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ.

«Публикация статьи Ю.ТИМОШЕНКО в этом спецвыпуске является очень важной с точки зрения усиления позитивного имиджа Украины в мире, как европейской страны, которая, безусловно, имеет европейскую перспективу», - резюмировал Г.НЕМЫРЯ.