Активисты КПУ заблокировали международную конференцию по НАТО

В Киеве около 30 сторонников Коммунистической партии Украины заблокировали помещение, где должна проходить международная конференция по перспективам расширения НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, конференция на тему: «Политическая трансформация НАТО и стратегия дальнейшего расширения. Вызовы и перспективы для Украины» должна проходить по адресу улица Владимирская, 55.

Сторонники Компартии заблокировали двери помещения и не пускают журналистов и гостей этого мероприятия.

В руках пикетчики держат флаги КПУ и плакаты с надписями «НАТО – нет!».

Кроме того, возле помещения припаркован легковой автомобиль, на котором стоят колонки и раздаются песни.

За этими событиями наблюдают около десятка работников правоохранительных органов, которые не вмешиваются в происходящее, и не способствуют тому, чтобы журналисты попали в помещение.