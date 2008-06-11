Крымская организация НСНУ настаивает открытых партийных списках

Крымская организация Народного Союза «Наша Украина» будет настаивать на внедрении так называемой системы открытых партийных списков при подготовке к будущим выборам.

За это проголосовали делегаты VI конференции Крымской организации НСНУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации, крымские «нашеукраинцы» намерены внести свое предложение на рассмотрение Рады партии, а в дальнейшем и на съезд.

«Открытые списки – это тот уровень демократии, к которому должно придти наше общество, чтобы избежать двойных стандартов, чтобы избежать политических спекуляций вокруг закрытых списков и раз и навсегда прекратить торговлю местами в избирательном списке, - отметил лидер крымских «нашеукраинцев» Владимир ЗДЫРКО. – Избиратели имеют право и должны знать всех кандидатов».

Открытые списки, пояснил лидер «нашеукраинцев» Крыма, означают, что порядковый номер и очередность каждого кандидата определяются его рейтингом на избирательном округе, за которым он закреплен. «Тот, кто набирает наибольший процент при голосовании за данную политическую силу на конкретном округе, автоматически становится первым в списке кандидатов, за ним идет тот, кто получил второй результат и так далее», - сказал В.ЗДЫРКО.

Кроме того, делегаты конференции поддержали предложение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о возвращении мажоритарной избирательной системы на местных выборах.