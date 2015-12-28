Экс-глава МВД Захарченко: Украина сотрудничает с ИГИЛ, а Яроша свели с исламистами в Ираке

Такую информацию Зарахченко зачитал с листка на круглом столе в Москве, организованном российской партией «Справедливая Россия», пишет Четвертая власть.

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"После совершенного государственного переворота новая киевская власть установила прямое сотрудничество с ИГИЛ. По данным наших источников, американцы напрямую свели Яроша в Багдаде с исламистскими радикалами. Цель – превращение Украины в транзитный центр для дестабилизации ситуации в России", - сказал Захарченко.

По его словам, "боевики ИГИЛ имеют возможность без проблем приобретать абсолютно легальные документы на новое имя в Украине. Такая услуга стоит 15 тысяч долларов. Боевик может получить новое имя, документы украинского гражданина. Украина не входит в Евросоюз, но отсюда легко эмигрировать на Запад или на территорию России".

"Можно утверждать, что Украина становится одним из мест концентрации исламистских террористов. Боевики ИГИЛ используют Украину в качестве перевалочного пункта", — рассказал Захарченко.

Бывший министр считает, что "адепты украинского государства", которые хотят построить в Украине Европу, копируют "халифат.

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По его словам, "в Сирии на стороне исламских экстремистов воюют сотни украинских граждан, которые были отозваны из Сирии в Украину в феврале 2014 года, чтобы устроить революцию, а когда они выполнили свою миссию — отправились воевать обратно".

В своей речи бывший министр, долгое время проработавший во главе одного из ключевых министерств Украины, несколько раз называл Украину "так называемым украинским государством".

"Мы знаем из российской прессы и иностранной прессы, что ИГИЛ финансируется за счет продажи нефти. Не в таких объемах конечно, но аналогичные источники поступления средств существуют у так называемого украинского государства" — рассказал беглый украинский министр.