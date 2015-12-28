В деле Корбана рассматривают отводе судьи
В Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение заявления защиты лидера УКРОПа Геннадия Корбана об отводе судьи Николая Чауса.
Об этом в Facebook сообщила глава пресс-службы партии "УКРОП" Евгения Кравчук.
Рассматривает заявление, судья Оксана Бирса.
Адвокат Алексей Шевчук просит суд проверить полномочия защитников и стороны обвинения.
Читайте такжеКоломойский сделал заявление по делу Корбана и требует прекратить репрессии
Как сообщал УНИАН, защита лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана зачитал отвод судье Днепровского районного суда города Киева Николаю Чаусу. Судья Чаус сказал, что суд постановил провести немедленное автоматическое распределение в связи с поданным заявлением.
Напомним, по словам адвоката Алексея Шевчука, судья Николай Чаус, который сейчас рассматривает дело Корбана, является фигурантом дисциплинарного производства и относительно него есть рекомендация к увольнению за нарушение присяги.