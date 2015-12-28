В деле Корбана рассматривают отводе судьи

Об этом в Facebook сообщила глава пресс-службы партии "УКРОП" Евгения Кравчук.

Рассматривает заявление, судья Оксана Бирса.

Адвокат Алексей Шевчук просит суд проверить полномочия защитников и стороны обвинения.

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Как сообщал УНИАН, защита лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана зачитал отвод судье Днепровского районного суда города Киева Николаю Чаусу. Судья Чаус сказал, что суд постановил провести немедленное автоматическое распределение в связи с поданным заявлением.

Напомним, по словам адвоката Алексея Шевчука, судья Николай Чаус, который сейчас рассматривает дело Корбана, является фигурантом дисциплинарного производства и относительно него есть рекомендация к увольнению за нарушение присяги.