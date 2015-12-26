Состояние Корбана значительно ухудшилось, его везут из суда в Институт им. Амосова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время возобновления заседания Днепровского райсуда Киева в 20.30 сообщил адвокат Алексей Шевчук.

Читайте такжеРешения судмедэкспертизы по состоянию здоровья Корбана законным способом сегодня не будет – адвокат"Врачи скорой помощи, которые сопровождали Корбана, констатировали факт необходимости быстрой госпитализации в реанимацию в связи со сменой синусового ритма... Он сейчас под кислородной маской", - заявил Шевчук.

По состоянию на 20.55 скорая медицинская помощь, в которой находится Корбан, уехала от здания суда до медицинского учреждения.

После перенесения судом рассмотрения ходатайства прокуратуры об изменении меры пресечения на 27 декабря адвокаты заявили, что ожидают госпитализации Корбана сегодня в Институт им. Амосова.

Перед этим адвокат Оксана Томчук сообщила, что есть рекомендация врача о немедленной госпитализации Корбана, потому что ему нужен реаниматолог. При этом адвокат отметила, что не может сказать, состоится ли продолжение рассмотрения ходатайства прокуратуры о замене меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

"Ему реально нужна реанимация, ему плохо, он начал задыхаться и стремительно ухудшилась кардиограмма", - подчеркнула Томчук.

Она повторила, что "судья сказал, что мы можем ехать, он нас не держит под стражей, поэтому мы можем без разрешения кого-либо везти (подзащитного), куда мы считаем нужным".

Вместе с тем, прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Голинченко сказал, что отдельно в суд были вызваны врачи из Института им. Амосова, чтобы они осмотрели Корбана и приняли окончательное решение.

Перед этим, другие врачи, врачи скорой медицинской помощи, которые сопровождали Корбана в суд вместе с сотрудниками СБУ, сказали, что в связи с тем, что у Корбана ухудшилось состояние здоровья, его необходимо госпитализировать.

"Врачи, которые уже здесь, сейчас должны провести это обследование на выполнение постановления следственного судьи", - сказал Голинченко.

При этом он заявил, что не препятствует медикам в возврате Корбана в больницу.

"Должно выполняться постановление следственного судьи, чтобы сейчас не было нарушено определение, так как это будет неисполнение решения суда", - сказал прокурор.

После того как Корбана вывели из здания суда и поместили в машину скорой помощи, врачи пытались стабилизировать его состояние, поскольку, по их словам, во время движения транспортного средства это будет невозможно сделать.

Вместе с тем, народный депутат Андрей Денисенко заявил, что "прокурор осуществляет прямое откровенное давление на представителей Института им. Амосова. И машину они не выводят по одной простой причине: все, что сейчас происходит, - это попытка физического давления на Геннадия Корбана".

"Это попытка доведения человека до инфаркта, до убийства", - подчеркнул депутат.

В свою очередь Томчук заявила, что врачи Института им. Амосова не могут предоставить медицинское заключение о необходимости госпитализации Корбана.

"Они не могут его сделать. Во-первых, они не имеют сертификата, во-вторых, сегодня утром Институт Амосова уже ответил нам на этот вопрос, где указывалось, что вопрос относительно возможности проведения следственных действий (в отношении Корбана) находится в компетенции судебно-медицинской экспертизы", - сказала Томчук.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 декабря Корбану в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медучреждении под наблюдением врачей.

Вместе с тем сегодня Днепровский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры об изменении меры пресечения Корбану с домашнего ареста на взятие под стражу. При этом судья Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительной доставке Корбана в суд.

Адвокаты Корбана просили суд отложить судебное заседание, поскольку их подзащитный не может участвовать в нем по состоянию здоровья.

После этого суд постановил провести медицинскую экспертизу состояния здоровья Корбана и объявил перерыв в заседании до 20.30.

После возобновления заседания суд на 27 декабря перенес рассмотрение ходатайства прокуратуры. Сторона обвинения не смогла выполнить предыдущее решение суда относительно обеспечения безотлагательного судебно-медицинского обследования состояния здоровья Корбана.