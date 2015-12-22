БПП поддержит бюджет-2016 только при условии достаточного финансирования МИД - депутат

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Наша фракция поддержит бюджет-2016 лишь при условии финансирования деятельности МИД в полном объеме, а не на 60%", - отметила Фриз.

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Напомним, 21 декабря первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по иностранным делам Иванна Климпуш-Цинцадзе из той же фракции БПП заявила о крайне низком финансирование МИД, заложенном в проекте государственного бюджета на 2016 год.

По ее словам, оно на треть меньше даже от минимально необходимого.