БПП поддержит бюджет-2016 только при условии достаточного финансирования МИД - депутат
10:00, 22 декабря 2015Политика
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Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" намерена поддержать проект государственного бюджета на 2016 год только в случае, если в нем будет предусмотрено достаточное финансирование деятельности Министерства иностранных дел, заявляет депутат из этой фракции Ирина Фриз.
Фриз заявляет, что БПП не проголосует за бюджет с урезанным финансированием МИД / Facebook
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Наша фракция поддержит бюджет-2016 лишь при условии финансирования деятельности МИД в полном объеме, а не на 60%", - отметила Фриз.
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Напомним, 21 декабря первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по иностранным делам Иванна Климпуш-Цинцадзе из той же фракции БПП заявила о крайне низком финансирование МИД, заложенном в проекте государственного бюджета на 2016 год.
По ее словам, оно на треть меньше даже от минимально необходимого.
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