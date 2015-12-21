Финансирование МИД в проекте госбюджета на треть ниже минимально необходимого - нардеп

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Невероятно порезанное финансирование МИД, которое заложено в проект бюджета (около 67% от минимальной потребности), и близко не даст возможности обеспечивать проактивную внешнюю политику и защищать наши рубежи на внешнеполитическом фронте", - написала депутат.

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Первый заместитель председателя профильного комитета считает, что такая ситуация приведет к ряду негативных последствий.

"Неужели непонятно - если не обеспечим финансирование, придется пенять на отсутствие послов, на ограниченность представительства, на недоработки ограниченных человеческих ресурсов, на недостаточную юридическую поддержку защиты интересов страны, на наличие проваленных заданий. Очевидно, проблем в стране много, но без поддержки МИД, без обеспечения финансирования этого приоритета, нам и внутри будет гораздо труднее справиться", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.