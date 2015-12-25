Корбана привезли в госпиталь СБУ в Киеве

Вечером 24 декабря в Днепропетровске, в доме лидера УКРОПа состоялся незаконный обыск, во время которого его вывели из помещения и на «скорой» повезли в сторону Киева.

В столицу Геннадия Корбана доставили под конвоем вооруженных бойцов СБУ. Автомобиль несколько часов кружил по городу, остановившись возле института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. Потом «скорая» проехала возле столичного отделения судебно-медицинской экспертизы.

Возле госпиталя находятся народные депутаты, в частности Андрей Денисенко. Охрана заведения сначала отказывалась пропускать его в помещение. Он вызвал полицию. Правоохранителей тоже не пускают в заведение, ссылаясь на запрет находиться в нем с табельным оружием.

По словам адвоката Оксаны Томчук, которая находится рядом с Геннадием Корбаном, сейчас его содержат под стражей незаконно.