В БЮТ не хотят "отдыхать" вместе с Семенюк

Фракция БЮТ будет требовать провести расследование причин отказа председателя Фонда государственного имущества Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО отчитаться в парламенте о деятельности ведомства.

Об этом сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, фракция БЮТ направит соответствующее обращение к председателю Верховной Рады Украины Арсению ЯЦЕНЮКУ.

Он напомнил, что на прошлой неделе спикер обращался к В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с просьбой прибыть в ВР и принять участие в рассмотрении вопроса о смене руководства ФГИУ, однако она отказалась, ссылаясь на то, что находится на обследовании.

При этом В.ПИСАРЕНКО отметил, что уже на тот момент было известно, что В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО вылетает на отдых на один из зарубежных курортов.

Народный депутат также напомнил, что фракция Партии регионов заблокировала работу Верховной Рады и не дала возможности рассмотреть вопрос о смене руководства ФГИУ без присутствия В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

В.ПИСАРЕНКО отметил, что один день работы парламента стоит налогоплательщикам не один миллион гривен. «Не понятно, почему граждане Украины должны платить налоги за неэффективную работу парламента, которая вызвана блокированием со стороны Партии регионов, и все из-за того, что Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО отдыхала”, - сказал депутат.

Он также отметил, что фракция БЮТ будет требовать, чтобы этот вопрос был рассмотрен в парламенте в следующий вторник, 17 июня.