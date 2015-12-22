"Вы гранату хотите что ли?": Егор Соболев угрожал охране Рады (видео)

Депутат от "Взаимопомощи" Егор Соболев угрожал охране Верховной Рады гранатой и пытался провести в здание участников митинга за перевыборы в Кривом Роге, среди которых были и люди в форме военных АТО. Об этом сообщает движение "Честно".

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По словам Соболева, данным бойцам АТО заказали пропуска для прохождения в Верховную Раду, однако изготовить их не успели. Поэтому войти в парламент решили силой.

"Откройте дверь! Вы гранату хотите что ли? Откройте дверь нах..й," - прокричал Соболев охраннику Верховной Рады.

Как сообщалось, сегодня народные депутаты от "Самопомочи", других фракций и внефракционные заблокировали трибуну Верховной Рады, требуя назначить дату выборов городского головы Кривого Рога, которым сейчас является экс-"регионал" Юрий Вилкул.