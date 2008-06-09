Семенюк говорит, что у нее - медовый месяц (фото)

Несмотря на то, что над головой Валентины Семенюк-Самсоненко завис "дамоклов меч" ее увольнения с должности главы Фонда госимущества, сама социалистка не очень переживает по этому поводу, пишет "Сегодня". С 4 июня она находится в отпуске (согласно КзоТу, уволить находящего в отпуске госслужащего нельзя). И проводит эти дни не традиционно на своей родине, в Житомирской области, а в одном из самых роскошных турецких отелей - Sungate Port Royal, в поселке Бельдиби недалеко от аэропорта Анталия.

Журналисты дозвонились на мобильный Семенюк-Самсоненко. Как оказалось, недельный отпуск Валентина Петровна решила совместить с медовым месяцем. Она вышла замуж за бизнесмена Виталия Самсоненко еще в январе, однако, как признается Валентина Петровна, до сих пор курорты были непозволительной роскошью для молодоженов из-за напряженной политической ситуации в Украине.

"Я ушла в отпуск и сразу же решила пройти медобследование, - призналась журналистам г-жа Семенюк, у меня проблемы со спиной, и я несколько дней провела в больнице, проходила разные процедуры. Затем врачи мне посоветовали побольше плавать, а тут муж напомнил, что мы уже почти полгода, как женаты и до сих пор не ездили в медовый месяц, вот мы и решили на недельку выбраться отдохнуть в Турцию, где я раньше никогда не была".

Оказывается, этот отпуск у Семенюк - первый за последние 5 лет. "То работа, то выборы, то политвопросы, и за этим всем не было времени никуда съездить и отдохнуть. Сейчас же, можно сказать, я впервые выбралась за границу не в командировку, а в полноценный отпуск, тем более же я не знала, что парламент надумает рассматривать кадровые вопросы в Фонде Госимущества", — рассказывает Валентина Петровна. По словам социалистки, ее отдых - не из самых роскошных, они живут с мужем вдвоем в обычном номере, целыми днями проводят время на пляже, плавают, загорают. "Я впервые в жизни увидела Средиземное море, даже не знала, какое оно красивое, прозрачное", - говорит глава ФГИ.

Как известно, в прошлый четверг коалиция планировала уволить Семенюк с должности главы ФГИ, но из-за ее отсутствия в Украине не смогла этого сделать. Спикер Яценюк даже попытался отозвать Валентину Петровну из отпуска, но решению этого кадрового вопроса помешали "регионалы" - они заблокировали трибуну парламента и потребовали сначала заслушать отчет главы ФГИ, затем принять Госпрограмму приватизации, а уж потом рассматривать вопрос об увольнении Семенюк.

Изюминкой отеля Sungate Port Royal считаются SPA-услуги: все техники массажа и антистрессовая терапия. Путевка стоит от $960: питание по системе "Все включено" в любом из 11 ресторанов гостиницы, бесплатные местные и импортные алкогольные напитки, развлечения в аквапарке и бассейнах. Территория отеля настолько велика, что по ней курсируют клубные автомобили и рикши, пишет газета.

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