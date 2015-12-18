США передали военно-техническое оборудование для нужд Воздушных Сил Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, иностранные представители доставили в Борисполь несколько десятков коробок со средствами специальной защиты, масками и шлемами.

По словам генерал-майора Национальной гвардии США Дэвида Болдуина военно-техническое сотрудничество между нашими странами будет иметь продолжение.

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"Командование Национальной гвардии США и руководство нашего государства всячески поддерживают стремление Украины к контролю над собственными территориями и будет способствовать установлению мира в вашей стране помогая Вооруженным Силам", - отметил представитель Национальной гвардии США.

Как сообщал УНИАН, ранее руководство Национального антикоррупционного бюро продемонстрировало образцы снаряжения бойцов Управления спецопераций НАБУ. Отмечается, что в ответ на запросы журналистов в Бюро продемонстрировали образцы форменной одежды, обуви и прочего обмундирования, закупленного для Управления спецопераций, аналогов которых по характеристикам и качеству в Украине нет.