Гройсман верит, что парламент и правительство способны сделать все для успешного движения по пути евроинтеграции

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Итак, Европейская комиссия будет рекомендовать Совету ЕС и Европейскому парламенту включить граждан Украины в перечень граждан других стран, которые не требуют получения виз для краткосрочных поездок в государство - участник Шенгенского соглашения. Вопреки многочисленным скептическим настроениям, которые наблюдались в течение года, мы получим безвизовый режим. Такая хорошая новость сегодня поступила из Брюсселя", - написал председатель ВР.

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Он отметил, что Верховная Рада "сделала значительный вклад в этот общий успех". "И все хорошо помнят, как нелегко дались нам необходимые решения", - добавил Гройсман.

Теперь, согласно процедуре, отметил он, должны быть внесены законодательные изменения в Регламент ЕС.

"А нам параллельно нужно будет продолжать работать над совершенствованием нашего законодательства и над другими шагами, которые будут дальше приближать к европейской семье. Логика европейской интеграции требует от нас постоянного самосовершенствования. Эта работа нужна прежде всего нам, украинцам, а не кому-то в Брюсселе", - написал Гройсман и добавил, что верит в то, что парламент во взаимодействии с правительством "способен сделать все, чтобы и дальше успешно двигаться по этому пути".

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter написал, что Европейская комиссия подтвердила выполнение Украиной всех критериев Плана действий по визовой либерализации. "Еврокомиссия подтвердила выполнение Украиной всех критериев Плана действий по визовой либерализации. Безвизовому режиму – быть", - написал он.