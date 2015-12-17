Турчинов: Путин запутался во лжи

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба СНБО Украины.

Секретарь СНБО напомнил, что сегодня во время пресс-конференции в ответ на вопрос об арестованных в Украине российских ГРУшниках капитане Ерофееве и сержанте Александрове, задержанных на Донбассе, Путин начал путаться в показаниях годичной давности.

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"Хочу напомнить, что уже два года подряд Владимир Путин говорил одно и то же: российских военных нет на востоке Украины. Вспомните хотя бы «прямую линию» с ним, которая проходила в прошлом году, где было сказано буквально следующее: "Это все бред. На востоке Украины нет никаких российских подразделений, нет специальных служб, нет инструкторов. Это все местные жители". Сегодня местные жители под давлением неоспоримых аргументов уже превращаются в российских военных. Так, не моргнув глазом, президент РФ врет, уверенный, что его никто не остановит во лжи", - отметил он.

По его словам, можно прогнозировать, что придет время, и Путин будет рассказывать с экранов ТВ, что никогда не отрицал присутствия регулярных армейских корпусов вооруженных сил РФ на территории Украины.

"Нас не удивляют новые тренды кремлевской лжи. Наша задача - вышвырнуть российских оккупантов (регулярных, нерегулярных, ГРУшников, ФСБшников и прочую сволочь), независимо от того, как их называет Путин, за пределы Украины", - сказал Турчинов.