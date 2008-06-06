Васюник о выходе депутатов из коалиции: это не случайный сюрприз

Заявление Президента о том, что демократическая коалиция есть и будет, остудит некоторых горячих сторонников "широкой коалиции" в Секретариате Президента и фракции НУ-НС. Так считает вице-премьер-министрУкраины Иван Васюник.

"Это, конечно, не случайный сюрприз. И такие сюрпризы еще будут. А вот демократическая коалиция осталась. Никаких оснований для создания так называемой "широкой" коалиции Партии регионов и "Нашей Украины – Народной Самообороны" не вижу", - заявил в комментарии УНИАН политик…

"Также надеюсь, что БЮТ приложит максимум усилий для сохранения демократической коалиции и нормализации ее работы, а меньше будет декларировать свою готовность идти в оппозицию, - сказал Васюник. – Легкомысленно отнестись к происшедшему нельзя. Выход Игоря Рыбакова (БЮТ) и Юрия Бута (НУ-НС) произошел в результате системных действий властных "доброжелателей".

Вице-премьер-министр считает выход двух депутатов сигналом для Президента и премьера: "Это фактически еще одно приглашение Виктору Андреевичу и Юлии Владимировне немедленно встретиться с глазу на глаз".

"Интриги нужно прекращать", - убежден политик.