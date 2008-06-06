В Нафтогазе заявления о повышении цены на газ считают политическими

Руководитель пресс-службы НАК “Нафтогаз Украины” Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ расценивает заявление российской стороны об увеличении с 2009 года цены на газ в 2 раза как политическое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе круглого стола.

Он отметил, что НАК “Нафтогаз Украины” и РАО “Газпром” на сегодня находятся в состоянии переговоров. По его словам, цена на газ зависит от ряда факторов, в том числе от ставок на хранение и транзит российского газа по территории Украины.

“Я думаю, что говорить о финальном выходе на какую-то цену пока рано, и она (цена -УНИАН) станет известной для нас только по окончании переговоров между “Нафтогазом” и “Газпромом”. Пока я бы расценивал данное заявление как политическое”, - сказал В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Как сообщалось, сегодня глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ после переговоров президентов двух стран, на которых обсуждалась проблема поставок газа в Украину, заявил, что цена на российский газ для Украины с 1 января 2009 года увеличится почти в 2 раза.

"Цены на газ центрально-азиатских стран, который попадает в Украину через территорию России, с 1 января 2009 года будут соответствовать европейским ценам, рассчитываться по стандартным формулам, - напомнил С.ЛАВРОВ. - Это решение обуславливает и переход на рыночные цены. Цена для Украины в этой связи увеличится почти вдвое".

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ заверил, что Украина хочет быстрее перейти на рыночные цены на газ. "Такая позиция объективна, мы ее разделяем", - сказал в беседе с журналистами С.ЛАВРОВ.

Напомним, в 2008 году Украина покупает газ по цене 179,5 долл. за тыс. куб. м.