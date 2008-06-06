Тимошенко заявляет, что ее пугает ситуация в стране

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пугает ситуация, сложившаяся в Украине на сегодняшний день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании научно-экспертной коллегии по проблемам социально-экономического развития страны.

«Меня пугает сегодня ситуация, я честно вам говорю. Пугает, потому что политики теряют ответственность за свои слова, за публичные посылы, за свои решения, которые носят ситуативный и может быть даже вредящий на этом этапе для страны характер, но они имеют определенную политическую целесообразность», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что ей сложно спрогнозировать, когда будут проходить следующие выборы в стране. В связи с этим она отметила, что на сегодняшний день для развития страны крайне необходимо использовать научный и интеллектуальный потенциал нации.

«Я не знаю, как будут меняться местами команды в нашей бурной политической жизни. Я не знаю, честно говоря, и спрогнозировать очень сложно, когда и как будут проходить очередные выборы, но в стране должна быть какая-то команда, которая при всех изменениях и штормах является носителем преемственности, стабильности и самое главное прогнозируемости», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к членам научно-экспертной коллегии.

«В нашей стране собственно есть все: прекрасные ресурсы, прекрасные интеллектуальные люди, есть Верховная Рада, правительство, общественность, есть академия наук, есть очень много талантливых и умных людей с блестящим образованием… У нас, мне кажется, нет только одного – механизма по объединению в одно целое и наших возможностей, и нашего интеллектуального потенциала, и наших ресурсов, и просто нужно отработать общий командный путь, который может дать Украине результат», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что объединять интеллектуальный потенциал для того, чтобы он работал на благо страны, необходимо независимо от политической ситуации, которая складывается в стране.