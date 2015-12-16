Порошенко начал рабочий визит в Бельгию

Как сообщает в пресс-служба главы государства, в программе визита 16 декабря – участие в мини-саммите «Украина-ЕС» и переговоры с президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Перед этим запланированы их заявления для представителей СМИ.

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На 17 декабря запланировано посещение президентом штаба верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и ознакомление с деятельностью штаба Сил специальных операций НАТО, где состоятся штабные переговоры под председательством президента Украины и главнокомандующего сил НАТО в Европе Филиппа Бридлава. Также предусмотрена встреча Порошенко и Бридлава в узком кругу.

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Во второй половине дня состоится встреча президента с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По результатам встречи запланирована совместная пресс-конференция.