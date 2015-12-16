Die Welt: Главный победитель в украинском кризисе

Об этом пишут Юрас Карману и Джеймс Эллингворт в статье "Главный победитель в украинском кризисе", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

В украинском кризисе есть, по крайней мере, один победитель: Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь с 1994 года, которого часто называют "последним диктатором Европы". Из-за своей политики он долгое время был изгоем на Западе, но теперь он зарекомендовал себя в качестве посредника в конфликте между Россией и Украиной.

Кроме того, его страдающая от экономических проблем страна извлекает выгоду из санкций, которые ввели Россия и ЕС. При этом, не всегда честно.

Беларусь находится в удобном положении: как и прежде, страна получает дешевый газ от гигантского соседа России. В то же время улучшаются отношения с Западом и ЕС.

Европейское сообщество государств в октябре отменило многочисленные санкции в отношении Беларуси после того, как Лукашенко выпустил политзаключенных и с 83 процентами голосов снова выиграл президентские выборы, - которые оппозиция в значительной степени бойкотировала.

"Лукашенко – гений, когда дело доходит до лавирования и шантажа партнеров для получения выгоды, прежде всего, экономической", - сказал московский аналитик Федор Лукьянов.

После того как Россия приостановила импорт продуктов питания из ЕС в связи с кризисом в Украине, тут же «на помощь» пришла Беларусь: в настоящее время она – крупнейший поставщик киви в России. Также существенно вырос импорт яблок и цитрусовых – с 60% до 96% в течение одного года.

Заместитель министра сельского хозяйства Леонид Маринич говорит о "золотой лихорадке". "Мы готовы заменить западные страны в качестве импортера многих сельскохозяйственных продуктов", - сказал он.

Морепродукты из страны без выхода к морю

Есть предположения, что Беларусь просто импортирует продукты из ЕС, меняет декларации и продает их в Россию как белорусские товары. С прошлого года в России можно купить морепродукты из Беларуси - но ведь Беларусь не имеет выхода к морю.

"Беларусь является крупнейшим бенефициаром российского эмбарго на продовольственные продукты", - говорит Ярослав Романчук, аналитик из Минска. "Есть популярный анекдот: Дайте мне метр границы, и я буду богат". Обе страны подчеркивают, что будут бороться со злоупотреблениями. Но до сих пор не было принято никаких строгих мер.

Конечно, Россия не в восторге от ситуации, - сказал Лукьянов. "Но у руководства России никогда не было иллюзий по поводу Беларуси под управлением Лукашенко. Это лидер, который пытается воспользоваться любой возможностью".

В этом можно было убедиться снова, когда в октябре Россия и Украина закрыли воздушное сообщение между двумя странами. Тот, кто хочет добраться из Москвы в Киев, должен либо двенадцать часов ехать на поезде, либо лететь через третью страну. Например, Беларусь.

Национальная авиакомпания «Белавиа» в настоящее время утроила количество рейсов в Украину. Между Минском и Киевом сейчас совершается четыре рейса в день; кроме того, долететь можно еще в три украинских города.

Беларусь также должна воспользоваться российско-турецким кризисом

К радости новых клиентов, в самолетах информация теперь предоставляется и на украинском языке. Между тем, все гадают, воспользуется ли Беларусь также российскими запретами на полеты в Турцию и Египет.

Запреты были введены после того, как в ноябре турецкие военные сбили российский боевой самолет, а также после крушения российского пассажирского самолета на Синайском полуострове в конце октября – которое российская сторона называет терактом. И Египет, и Турция являются популярными среди россиян курортами; туроператоры и в этом случае могут использовать Беларусь в качестве обходного пути.

Однако, аналитик Лилия Кобзик считает это маловероятным. В будущем россияне будут избегать отдыха в Турции и Египте, - считает она. Они запуганы правительством.