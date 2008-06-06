Луценко увидел, как в Украину возвращается политическая проституция

В депутатской группе «Народная самооборона» говорят, что не ожидали выхода народного депутата Юрия БУТА из рядов демократической коалиции.

Об этом заявил народный депутат, член депутатской группы «Народная самооборона» Юрий ГРЫМЧАК, комментарий которого размещен на сайте Гражданского движения «Народная самооборона».

Комментируя выход из парламентской коалиции Ю.БУТА и депутата от БЮТ Игоря РЫБАКОВА, народный депутат, член депутатской группы «Народная самооборона» Ю.ГРЫМЧАК выразил убеждение, что у них нет политического будущего.

«Случилось так, что люди опять начинают продаваться за какие-то эфемерные деньги, должности, обещанное будущее. Но если посмотреть в недалекое прошлое и на тех, кто изменял своим политическим силам, своим принципам и убеждениям, то они отходили в небытие. Они не имеют политического будущего. Я уверен, что и эти люди – Ю.БУТ (НУ-НС) и И.РЫБАКОВ (БЮТ) – также не являются исключением», - сказал Ю.ГРЫМЧАК.

На вопрос, была ли ситуация с выходом Ю.БУТА из коалиции прогнозируемой для «Народной самообороны», Ю.ГРЫМЧАК ответил: «Мы не ожидали такого от БУТА. Однако, учитывая его поведение во время голосования в парламенте по ряду вопросов, когда он не голосовал вместе с представителями «Единого Центра», нам все стало понятно».

«Мы попробовали с ним пообщаться, понять его поведение. Но он каждый раз избегал конкретных ответов. Если же прочитать его сегодняшнее заявление о выходе из коалиции, то оно в чем-то перекликается с заявлениями представителей «Единого Центра». Если же БУТ решил выйти из коалиции, то пусть выходит из фракции. Мы будем подавать юридический запрос о том, чтобы найти варианты для исключения его из фракции», - отметил Ю.ГРЫМЧАК.

В свою очередь лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО так прокомментировал заявление Ю.БУТА о выходе из коалиции: «Похоже на то, что вместе с политическими репрессиями в Украину возвращается и политическая проституция».

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) о выходе из коалиции.