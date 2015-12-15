Порошенко не жалеет, что пригласил международную команду реформаторов
20:35, 15 декабря 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не жалеет, что пригласил в Украину международную команду реформаторов.
Петр Порошенко / УНИАН
Об этом говорится в комментарии президента относительно инцидента на заседании Национального совета реформ 14 декабря 2015, размещенном на сайте главы государства.
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«Это я пригласил в Украину международную команду реформаторов, которая уже успела стать действительно украинской не только по предоставленным им паспортами, но и по духу. И я не жалею, что принял такое решение», - заявляет Порошенко.
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