Порошенко не жалеет, что пригласил международную команду реформаторов

Об этом говорится в комментарии президента относительно инцидента на заседании Национального совета реформ 14 декабря 2015, размещенном на сайте главы государства.

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«Это я пригласил в Украину международную команду реформаторов, которая уже успела стать действительно украинской не только по предоставленным им паспортами, но и по духу. И я не жалею, что принял такое решение», - заявляет Порошенко.