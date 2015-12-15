Освобождение заложников станет ключевой темой на следующей встрече Контактной группы

На встрече трехсторонней контактной группы, которая запланирована на 22 декабря, ключевой будет тема освобождения заложников.

Об этом сообщила Уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе и представитель гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в Facebook.

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«Наша группа (где на сегодняшний день работаем я и В.Медведчук) подготовила для трехсторонней контактной группы полный отчет о том, что происходит с освобождением заложников - с точным фактажом о не ответе на письма, обращения, списки, которые мы ежемесячно и еженедельно передаем - и на которые «ни ответа, ни привета»... Мы подготовили этот отчет для Трехсторонней контактной группы, где четко видно всю нашу работу и усилия по освобождению заложников, чтобы это легло в основу анализа трехсторонней контактной группы. Подчеркиваю: тема освобождения заложников будет ключевой на встрече трехсторонней контактной группы 22 декабря. Должен быть не просто анализ ситуации, а названы конкретные ответственные за страдания людей, за срыв освобождения, за постоянную волынку, за бессистемность и ложь», - написала Геращенко.

Она отмечает, что на 21 письмо украинской стороны со списками пропавших без вести и заложников не получено ни одного ответа.

«Вот так эти люди хотят «освобождать» заложников. И это должен знать мир. На сегодняшний день в застенках ОРДО и ОРЛО содержится 139 военных и гражданских лиц... мы хотим иметь полную информацию, где и в каких условиях их содержат», - подчеркнула представитель гуманитарной подгруппы.

Относительно результата сегодняшней работы гуманитарной подгруппы Геращенко сообщила, что достигнута договоренность, что Международному комитету Красного Креста все стороны должны передать списки пропавших без вести лиц, чтобы ускорить работу по их поиску и идентификации погибших. «Посмотрим, как этого придерживаются все стороны, потому что с выполнением всегда проблема...», - отметила она.

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Геращенко подчеркнула, что на сегодняшний день в списке пропавших без вести, собранном межведомственной группой при СБУ - 762 человека, среди которых 413 гражданских лиц.

«Мы выступили с предложением, чтобы в следующем заседании приняли участие и представители МККК. Более того, в течение года миссия МККК осуществила более 100 визитов в украинские тюрьмы, где смогли пообщаться более чем с 500 задержанными за тяжелые преступления. В то же время, МККК ни разу не допустили в застенки ОРДО и ОРЛО... Украина настаивает на четкой, систематизированной и тщательной работе по поиску пропавших без вести - к сожалению, это невозможно без позиции РФ и контролируемых ими боевиков, которые традиционно тормозят решение всех гуманитарных вопросов», - прокомментировала Геращенко.