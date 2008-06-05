Завтра 110-летие Патриарха Мстислава

6 июня в Ровно пройдут торжественные мероприятия по случаю 110-й годовщины со дня рождения первого Патриарха Киевского и всея Украины Мстислава (Скрипника).

В связи с этим в областном центре состоятся Богослужения, крестный ход, торжественное заседание в облмуздрамтеатре и открытие памятника Патриарху на территории Свято-Покровского собора.

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из инициаторов этих мероприятий, председатель краевого Братства Святого Апостола Андрея Первозванного Николай ВЕЛЬГУС, в мероприятиях примут участие высшие иерархи Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ), Украинской Православной Церкви Киевского патриархата, Украинской Греко-католической церкви, а также сын Патриарха Мстислава Ярослав СКРИПНИК и председатель Всеукраинской общественной организации «Поместная Украина» Петр ЮЩЕНКО. Среди вопросов, которые будут рассматривать на конференции, - пути религиозного понимания и объединения православных церквей в Украине.

По словам Н.ВЕЛЬГУСА, организаторы приглашали к участию в торжественных мероприятиях и архиепископа Ровенского и Острожского УПЦ Московского патриархата Варфоломия, однако тот отказался, мотивируя тем, что «это не наш патриарх».

Справка УНИАН. Митрополит Мстислав (в миру Степан Скрипник) - племянник главы Директории УНР, Главного атамана войск УНР Симона Петлюры. Во время событий Украинской революции 1917-1920 гг. служил дипломатическим курьером и офицером по особым поручениям Главного атамана. Во время польской оккупации западноукраинских земель избирался послом в Польский сейм от Волыни. В 1942 году принял монашеский постриг, а позже был посвящен в епископы УАПЦ. На Всеукраинском церковном соборе УАПЦ 5 июня 1990 года в Киеве заочно был избран Патриархом Киевским и всея Украины. До этого он возглавлял УАПЦ в США и Канаде. Однако патриарх Мстислав не воспринял так называемое объединение тогдашней УАПЦ с УПЦ Московского патриархата, которой руководил митрополит Филарет (ныне – патриарх УПЦ КП).

Умер 11 июня 1993 года в Канаде, похоронен в украинском Пантеоне в городе Саут Баунд Брук (США), близ Нью-Йорка.