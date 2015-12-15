В МИД заявили, что Украина должна готовиться к членству в НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шутенко сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, за последний год усилен политический диалог между Украиной и НАТО, продолжилась реальная интеграция Украины в евроатлантическое пространство безопасности.

«Коллективная безопасность и вступление в НАТО - это наша стратегическая цель», - заявил он.

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«Мы находимся на правильном пути после принятия ВР решения об отказе от внеблокового статуса», - считает Шутенко.

«Мы должны не только сосредотачиваться на тактических целях, которые заключаются в соответствии критериям перехода на стандарты НАТО и реформировании сектора обороны, мы должны смотреть за горизонт, а горизонт – это наше членство в НАТО. Я считаю, что мы на этом этапе должны говорить о том, что изменится, а изменения будут тектонические, когда страна приобретет членство», - отметил представитель МИД.

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«Это изменения в архитектуре евроатлантической безопасности, коллективной безопасности и мы должны уже готовиться к этому и говорить об этом», - считает Шутенко.