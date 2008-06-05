Гриценко считает, что в Украине слишком много генералов

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и оброни Анатолий ГРИЦЕНКО выступил с инициативой упорядочить количество и уровень генеральских званий в силовых структурах Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе народного депутата, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил вчера по итогам заседания профильного комитета парламента.

В частности, А.ГРИЦЕНКО выступил с инициативой определить на законодательном уровне, чтобы предельные воинские звания для всех силовых структур утверждал исключительно парламент. Также это должно касаться общего количества лиц высшего офицерского состава, то есть генеральского.

Как он отметил, сегодня в Украине существуют дисбалансы, которые созданы президентскими указами (в том числе и предыдущих глав государств), относительно количества и уровня генеральских званий в разных силовых структурах.

“Это очень серьезная проблема. Потому что, например, “генерал армии Украины”, как воинское звание для начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных Сил – это понятно. Но такое же звание для руководителя структуры, насчитывающей менее 5 тыс. лиц, – это ненормально”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Как объяснил народный депутат, в армии пятью тысячами личного состава командуют максимум полковники, а относительно немногочисленными другими силовыми ведомствами – генералы армии.

“Это касается, в частности, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Внутренних войск. Вот это мы хотим нормировать”, - подытожил А.ГРИЦЕНКО.

Говоря о конкретных решениях относительно данного вопроса, народный депутат заметил, что следует ожидать понижения предельных воинских званий для руководителей различных силовых структур.

По словам А.ГРИЦЕНКО, в упорядочении нуждается и количество генеральских званий. Как он объяснил, в Вооруженных Силах этот вопрос уже урегулирован. Там количество генералов пропорционально отвечает численности личного состава и даже ниже в контексте европейских стандартов.

“А вот в других силовых ведомствам наблюдается генераломания”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.