Гройсман: Украина и Кипр имеют большой потенциал для развития двусторонних отношений

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман во время встречи с Президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом в пятницу, сообщает пресс-служба ВРУ. «Нашим странам необходимо дальше углублять сотрудничество, у нас есть большой потенциал для развития двусторонних отношений», - сказал он.

Гройсман подчеркнул, что нынешний визит Президента Республики Кипр - знаковое событие в развитии двустороннего диалога и все лучшего взаимопонимания между Украиной и Кипром. Он выразил благодарность за ратификацию Кипром Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Председатель Верховной Рады напомнил, что именно в эти дни исполняется два года, как украинцы вышли на улицы и площади, чтобы отстоять свое право на европейскую интеграцию. «Мы проходим непростое время отстаивании независимости, сопротивления внешнему агрессору и делаем все для интеграции в европейское сообщество», - сказал он.

Гройсман подчеркнул, что безвизовый режим является важным для миллионов украинцев вопросом.

Руководитель парламента отметил, что визовый режим ограничивает возможности украинцев, поэтому «нам важно решение Европейского Союза, которое бы упростило визовые процедуры». При этом он сообщил, что Верховная Рада Украины приняла весь пакет документов, необходимый для положительного решения этого вопроса.

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Гройсман подчеркнул, что Украина заинтересована, чтобы возможности взаимного сотрудничества расширялись. Для этого украинский парламент принимает необходимые документы, которые будут способствовать углублению двусторонних отношений между Украиной и Кипром.

Анастасиадис поблагодарил за гостеприимство и отметил, что двусторонние отношения между нашими странами были традиционно хорошими, «но я надеюсь на еще более их улучшение и повышение уровня сотрудничества». Он заявил о готовности Кипра оказывать посильную помощь Украине в части ассоциации с ЕС.

Он также отметил, что осуществление реформ - это свидетельство свободы Украины к сотрудничеству с Европейским Союзом. «Мы будем выступать за предоставление Украине безвизового режима», - сказал он и заверил, что Кипр будет поддерживать Украину в европейских институтах.

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«Через реформы вы сможете достичь цели, которую поставили - это ассоциация с Европейским Союзом, и мы уверяем, что Кипр будет поддерживать Украину и будет способствовать достижению этой цели», - сказал Анастасиадис, подчеркивается в сообщении.