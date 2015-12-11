Порошенко не поддержал слияние министерств - СМИ

Об этом он сказал в четверг вечером во время заседания "стратегической семерки", сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

"Стратегическая семерка" - это группа чиновников, в состав которой входят президент, премьер-министр, глава Администрации президента, руководители Верховной Рады и секретарь СНБО, министр внутренних дел, а также председатель фракции "Блок Петра Порошенко".

Заседание "семерки" состоялось сразу после встречи Порошенко с Яценюком один на один.

Отмечается, что президент высказался против любой реорганизации структуры правительства, поскольку проект госбюджета не предусматривает большой реорганизации или создания других органов.

Читайте такжеДепутаты от фракции Яценюка сегодня ночью встретятся с Порошенко

"Стратегическая семерка" определилась, что новых министров в правительство должны назначать после максимального согласования с депутатами.

Планируется, что сначала Рада примет новый Налоговый кодекс, который будет вносить правительство, а не президент. Хотя президент предоставит ему статус неотложного, после этого парламент будет голосовать за проект бюджета. После этого - изменения в правительстве.

Также на следующей неделе внеочередного заседания парламента не состоится, поскольку запланирована работа в комитетах.

Как известно, накануне Арсений Яценюк передал Борису Ложкину несколько вариантов структуры нового Кабмина.

В числе идей - ликвидировать Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины, передав часть его функций в Министерство внутренних дел, а другую часть - в Министерство инфраструктуры.

Второе - объединить Министерство молодежи и спорта Украины с Министерством культуры.

Третье - объединить Министерство экологии с Министерством аграрной политики и продовольствия. Также есть идея объединить Министерство социальной политики с Министерством здравоохранения.