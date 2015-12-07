Кабмин 9 декабря направит в Раду согласованные законопроекты о госбюджете и налоговой реформе – Яценюк

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом глава правительства Арсений Яценюк заявил в программе «10 минут с премьер-министром».

«Во вторник состоится заседание Национального совета реформ, на котором мы должны прийти к взаимному согласию как в отношении Налогового кодекса, так и относительно проекта закона Украины о государственном бюджете. И уже в среду правительство Украины, по нашей общей договоренности, одобрит соответствующие законы и отправит в украинский парламент», - сообщил он.

Глава правительства подчеркнул необходимость «найти компромисс» в Верховной Раде относительно этих законопроектов.

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Яценюк напомнил, что в течение этого бюджетного года правительству удалось перевыполнить доходы государственного бюджета более чем на 30%.

«То же происходит и с доходами местных бюджетов – почти 40% перевыполнения», - добавил он.

«В результате этого мы смогли профинансировать полностью украинские Вооруженные силы. Мы выплатили все пенсии и заработные платы. Мы выполнили все свои социальные обязательства. И мы готовы к тому, чтобы в 2016 году продолжать этот путь», - подчеркнул глава правительства.

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В законе Украины о государственном бюджете на 2016 год, по его словам, в первую очередь, речь должна идти о повышении социальных стандартов.

«В этом году в сентябре мы повысили социальные стандарты на 13 и 19% соответственно. Притом, что уровень инфляции был достаточно высок. Нам не удалось полностью компенсировать потери украинских семей от роста цен. Но в следующем году мы закладываем рост доходов населения на 12%. И это именно та цифра, которая полностью компенсирует рост цен и тарифов в 2016 году», - заверил премьер.

Среди ключевых бюджетных приоритетов Яценюк назвал финансирование украинской армии.

«Мы предлагаем увеличить объем финансирования украинского войска на 10 млрд грн. В текущем году это было 90 млрд, на следующий год мы предусматриваем 100 млрд грн», подчеркнул он.

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По словам Яценюка, приоритетом является обеспечение социальной справедливости и всех социальных выплат.

Кроме того, премьер подчеркнул, что правительство также считает необходимым продолжение процессов бюджетной децентрализации.

«Мы ожидаем, что доходы местных бюджетов дополнительно вырастут в следующем году еще на 30 миллиардов гривен...», - сказал глава правительства.

В следующем году, подчеркнул Яценюк, будет продолжена программа субсидий на оплату ЖКУ. В текущем году, напомнил он, правительство выделило 24,5 млрд грн на субсидии для граждан.

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«Уже сейчас 5 миллионов украинских семей, а это почти 15 миллионов граждан страны, обратились и получили субсидии от государства», - сказал он.

«В следующем году мы планируем увеличить сумму на субсидии до 38 млрд грн. Для того чтобы каждый, кто нуждается в помощи государства в связи с введением рыночных цен и тарифов на энергоносители, получил такую помощь», - подчеркнул Яценюк.

Кроме того, в следующем году правительство планирует выделить почти 7 млрд грн на капитальное строительство.

«Это средства, которые направляются в регионы с тем, чтобы строить новые больницы, ремонтировать школы, строить театры и давать возможность региону строить свою инфраструктуру», - сказал он.

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Яценюк подчеркнул, что вместе с законом Украины о государственном бюджете необходимо принять новый Налоговый кодекс.

«Министерство финансов Украины предложило хорошую базу для того, чтобы принять взвешенную и эффективную налоговую реформу, которая, с одной стороны, уменьшит налоговую нагрузку на работника, и с другой - высвободит дополнительный ресурс для предприятий», - отметил премьер.

Цели налоговой реформы, подчеркнул Яценюк – уменьшение нагрузки на выплаты зарплаты, прозрачная и честная программа возмещения налога на добавленную стоимость, ликвидация налоговой милиции и ее демилитаризация и создание Службы финансовых расследований.

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«Это внедрение электронных офисов налогоплательщиков. И это упрощенная система налогообложения для тех субъектов, которые действительно представляют малый и средний бизнес и средний класс в Украине», - сказал Яценюк.